Бенедикт XVI осуществил ряд перестановок в иерархии Католической Церкви

Папа Римский Бенедикт XVI назначил двух епископов и двух нунциев. Свои посты оставили 3 иерарха, сообщает Седмица.Ru.

17 августа Бенедикт XVI принял отставку архиепископа Тэгу (Южная Корея) Иоанна Чоя Юнг-су. В этот же день Папа назначил новым епископом Котидо (Уганда) Джузеппе Филиппи, высшего провинциала комбонианских миссионеров в Уганде. Понтифик также назначил апостольским нунцием в Венесуэле Пьетро Паролина, бывшего заместителем секретаря секции по отношениям с государствами государственного секретариата Ватикана, передав ему титулярную кафедру Аквапенденты в ранге архиепископии.

19 августа Бенедикт XVI принял отставку главы диоцеза Аруа (Уганда) Фредерика Драндуа.

20 августа Папа принял отставку архиепископа Удине (Италия) Пьетро Бролло. Новым архиепископом Удине глава Католической Церкви назначил Андреа Бруно Маццокато, переведя его с кафедры Тревизо.

В тот же день понтифик назначил апостольским нунцием в Испании и княжестве Андорра и постоянным наблюдателем Святого Престола при Всемирной организации по туризму Ренцо Фратини, титулярного архиепископа Ботрианы, бывшего до сих пор апостольским нунцием в Нигерии.