Папа Римский Бенедикт XVI посетит Чехию

Папа Римский Бенедикт XVI впервые за время своего понтификата посетит в сентябре этого года Чешскую Республику. По прилету в Прагу, 26 сентября, его ожидает богослужение в городе Брно, 27 сентября, и встреча с молодежью в городе Старе Болеслав – 28 сентября. Папа Бенедикт XVI прибудет в Чехию как высший представитель католической церкви и как глава города-государства Ватикан, поэтому во время своего визита он встретится с представителями духовенства, политиками и общественностью.

В первый день своего визита 26 сентября Папа Бенедикт XVI посетит костел Девы Марии Победоносной (известный также и тем, что в нем находится фигурка младенца-Христа – Пражское Езулатко), во второй половине дня в Пражском Граде понтифик встретится с Президентом Вацлавом Клаусом. Вечером совершит молитву в Кафедральном соборе св. Вита со священниками и монахами. Верующие могут услышать Святого отца в последующие два дня в городах Брно и Стара Болеслав. Богослужение в аэропорту Брно-Туржаны начнется 27 сентября в 10 часов, а после этого Святой отец обратится к присутствующим с речью. Затем Папа Бенедикт XVI возвратится в Прагу.

В понедельник, 28 сентября, Папа посетит сначала базилику св. Вацлава в Старой Болеслави, а с 9 часов 45 минут будет служить мессу. Это богослужение станет частью национального Святовацлавского паломничества в честь чешского князя Вацлава, убитого в Х веке своим братом в Старой Болеслави. После богослужения Папа Бенедикт XVI встретится с молодежью. Город Стара Болеслав находится почти в 30 км от Праги. С Чешской Республикой Бенедикт XVI простится краткой церемонией в Пражском аэропорту в 17 часов 15 минут. Его возвращение в Рим планируется на 17 часов 45 минут.

Граждане будут иметь две возможности увидеть и услышать важного гостя в Чехии. Первая из них – на богослужении в Брно, вторая – в Старой Болеслави. Входной билет можно бесплатно резервировать на сайте: www.navstevapapeze.cz, где для общественности будут также опубликованы всевозможные подробности о визите Святого отца на чешском, английском, немецком, итальянском и польском языках.