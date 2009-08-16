На Прикарпатье установлен второй памятник Папе Римскому Иоанну Павлу ІІ

16 августа в городе Надвирна Ивано-Франковской области на территории костела Успения Пресвятой Девы Марии торжественно открыт памятник Папе Римскому Иоанну Павлу ІІ и грот Божьей Матери.

Об этом сообщили УНИАН в Надвирнянском городском совете. Памятник открыт по случаю 400-летия местной римско-католической парафии.

Монумент приобретен в Польше за спонсорские средства. Грот Божьей Матери построен силами местных парафиян. Священники освятили памятник и грот.

На открытии памятника Папе Римскому и грота Божьей Матери присутствовала делегация из Польши во главе с мэром Прудника Франтишеком ФЕЙДАХОМ.

Справка УНИАН. 360 лет тому назад в Надвирнянский костел были привезены мощи святых Лаврентия и Антония из Падуи. Храм был частично разрушен во время пожара в ХІХ веке. В советские времена (1947 г.) храм был закрыт. Его возвратили общине в 1991-м.

Первый памятник Папе Римскому Иоанну Павлу ІІ установлен в поселке Бильшивцы Галицкого района в июле 2007 года.