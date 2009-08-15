Энциклика Папы Римского Бенедикта XVI стала бестселлером

Более 4300 аналитических статей и комментариев третьей энциклики Папы Римского Бенедикта XVI Caritas in Veritate ("Милосердие в истине") появилось в СМИ на пяти языках в течение месяца.

Предметом анализа были печатные и электронные СМИ на английском, французском, испанском, итальянском и португальском языках. Если учесть, что энциклика вызвала большой резонанс в Азии и Африке в масс-медиа на местных языках, то общее количество комментариев станет еще больше.

Несмотря на то, что с 7 июля полный текст энциклики на основных европейских языках доступен на официальном сайте Ватикана в сети Интернет, ее печатное издание в ряде стран стало бестселлером и возглавило списки наиболее продаваемых книг.

Третья энциклика - окружное послание всем католикам - по католической традиции названа по первым словам ее латинского текста - Caritas in Veritate ("Милосердие в истине"). В своем новом послании понтифик обратился к социальной тематике, поднятой в 1967 году в знаменитой энциклике его предшественника Папы Павла VI Populorum Progressio ("О прогрессе народов").

Свою первую энциклику Deus caritas est ("Бог есть любовь") Бенедикт Шестнадцатый подписал 25 декабря 2005 года, а вторую - Spe salvi ("Спасенные надеждой") - 30 ноября 2007.