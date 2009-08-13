Католики Беларуси совершат коронацию иконы Матери Божией «Владычица Озер»

Коронация иконы Матери Божией “Владычицы Озер”, которая пройдет 22 августа в Браславе (Беларусь), соберет католическое духовенство и тысячи верующих из Белаоруси и из-за границы, сообщает «Благовест-инфо».

Возложение корон осуществит кардинал Йоахим Майснер, архиепископ Кельнский. Икона станет девятой, коронованной папскими венцами в Беларуси.

Как отмечает пресс-служба Римско-католической Церкви Белоруссии, на коронацию прибудут еще два кардинала: апостольский администратор Пинского диоцеза и Минско-Могилевский архиепископ-эмерит (на покое) кардинал Казимир Свентэк и глава Римско-католической Церкви Латвии кардинал Янис Пуятс.

Также на торжественное мероприятие прибудут около 20 епископов из Беларуси и епископы из Литвы, Латвии, Украины, России, Германии, Польши и, возможно, из Италии и США.

Как сообщил епископ Витебский Владислав Блин, приглашение на это торжество было направлено также президенту Беларуси Александру Лукашенко и многочисленным представителям властей.

С 21 по 22 августа перед иконой Матери Божией Браславской пройдет молитвенное бдение под девизом «Молитвенная встреча культур у Владычицы Озер», на котором будут представлены латышская, литовская, украинская и польская культуры.

Короны на икону Матери Божией Владычицы Озер были сделаны в Кракове по проекту художника кс. Антония Полоняка. 18 февраля 2009 года на площади Святого Петра их освятил Папа Римский Бенедикт XVI.

Коронация икон папскими венцами в Католической Церкви равнозначна официальному признания образа чудотворным.