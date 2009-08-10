Ватикан: мужчины и женщины греховны по-разному

Все люди погрязли во грехе со времен Адама и Евы, но, оказывается, мужчины и женщины греховны по-разному. К такому выводу пришли аналитики Ватикана, передает ИТАР-ТАСС.

Исследование прелатов Римско-католической церкви показало, что наиболее распространенный среди женщин грех - гордыня, в то время как у мужчин чревоугодие и похотливость набрали почти равное количество "баллов". Эти данные, полученные на основе изучения исповедей, проведенного отцом Роберто БУСА, 95-летним монахом-иезуитом, приводит итальянская пресса. Тайна исповеди, конечно, священна, но пищу для размышлений откровения верующих дают немалую.

Результаты анализа прокомментировал на страницах официальной ватиканской газеты "Оссерваторе романо" один из личных теологов Папы Римского польский епископ Войцех ГИРТЫШ. Он сформулировал главный смысл открытия своих коллег: "Когда вы посмотрите на грехи с точки зрения проблем, которые они создают, то увидите, что мужчины грешат отлично от женщин".

В.ГИРТЫШ подчеркнул, что наиболее проблемные для мужчин грехи это похоть, затем чревоугодие, лень, гнев, гордыня, зависть и жадность. У женщин выявилась несколько другая последовательность в прегрешениях: наиболее опасные грехи - гордыня, зависть, гнев, похоть и лень. Эти наблюдения над греховностью рода человеческого будут продолжены, пообещали авторы исследования.