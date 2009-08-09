Папа Римский: нацистские лагеря – высшее проявление зла и безбожия

Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что нацистские лагеря, как каждый концлагерь массового уничтожения, могут считаться высшими символами зла, ада, разверзнутого на земле, когда человек забывает Бога. Это определение он высказал во время своей воскресной молитвой "Ангелус", проведенной в летней резиденции Кастельгандольфо, сообщает ИТАР-ТАСС.

В связи с проходящим сейчас Всемирным годом священника, понтифик почтил память двух святых мучеников, убитых в лагере Освенцим - монахиню Эдиту Штайн и священника Максимилиана Кольбе. БЕНЕДИКТ XVI, немец по национальности, подчеркнул, что подобное злодейство возможно только тогда, когда люди подменяют Господа, беря на себя право решать вопросы добра и зла, жизни и смерти.

"К сожалению, - сказал БЕНЕДИКТ XVI, - трагическое явление нацистских лагерей суть лишь верхняя точка тогдашней реальности, широкой и распространенной". Римский первосвященник, посетивший во время пастырского визита в Польшу в 2006 году мемориальный комплекс Освенцим, сказал сегодня и о разнице, существующей между христианским и атеистическим гуманизмом. "С одной стороны мы наблюдаем идеологии и философии, призывающие к абсолютной свободе, как альтернативе Богу, с другой стороны мы видим пример святых, предлагающих милосердие и истину, как исчерпывающий ответ на глубокий кризис современного общества", - отметил понтифик.