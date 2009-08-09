Католики будут становиться на колени во время причастия

Папа БЕНЕДИКТ XVI призвал католиков становиться на колени во время причастия и получать его сразу на язык, сообщают портал Credo и издание "News Blaze".

Папа не хочет, чтобы верующие получали причастие в руки, и не хочет, чтобы они стояли, принимая причастие. По словам ватиканского литургиста Гвидо Марини, Папа пытается установить нормы принятия причастия для всей Церкви, поэтому причастников на папских мессах теперь просят встать на колени и открыть рот.

"Мы, христиане, встаем на колени перед Святым причастием, потому что знаем и верим, что находимся в присутствии Единого Истинного Бога", - объясняет Папа.

Действия БЕНЕДИКТА XVI соответствуют 2-тысячелетней традиции христианства и направлены на то, чтобы вернуть любовь и уважение к Евхаристии. А также на то, чтобы не дать возможности членам разнообразных сатанинских культов, получив причастие в руки, унести его с собой, а затем использовать для совершения своих ритуалов.

Епископы и клирики Католической Церкви обязаны будут исполнять директивы Папы Римского. Однако многочисленные католические епископы и издания призывают верующих не ждать одобрения клириков своей епархии или прихода, а поддержать Папу Римского и принимать причастие на язык и только стоя на коленях уже сегодня.