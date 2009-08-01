В Австрии найдено письмо Хрущева, подтверждающее репрессии против ГКЦ

Австрийское католическое информационное агентство сообщило, что имеет в распоряжении документ, который подтверждает причастность высшего руководства коммунистической партии к планомерному уничтожению Украинской Греко-Католической Церкви. Речь идёт о письме Никиты Хрущёва к Иосифу Сталину, в котором тогдашний руководитель компартии УССР отчитывается о выполненной работе, передаёт "NEWSru.ua"со ссылкой на "Немецкую волну".

Исследователи говорят о большой вероятности подлинности письма. Если письмо к Сталину датировано 17 декабря в 1945 году и в нём говорится о "проведённой работе" по уничтожению Церкви и созданию "инициативной группы" из униатских священников, то вполне вероятно, что документ аутентичен, прокомментировал заведующий кафедры церковной истории УКУ доктор Олег Турий.

"Я как исследователь могу допустить, что такое письмо могло быть, что оно является очень правдоподобным, потому что оно вписывается в другие известные документы, которые подтверждают причастность Хрущёва и лично Сталина к ликвидации Церкви. И хорошо, что документ нашёлся".

В действительности документальных доказательств о планомерном уничтожении Греко-Католической Церкви очень много, говорит доктор Турий, но это письмо может стать весомым аргументом. Вероятнее всего, оно было нелегально скопировано и передано представителям Церкви, ввиду того, что украинские исследователи практически не имеют доступа к тайным архивам Кремля, допускает Турий.

В пресс-службе главы Украинской Греко-Католической Церкви кардинала Любомира Гузара сообщили, что по состоянию на 30 июля в их распоряжении нет этого письма, но не исключили, что документ мог получить кто-то из представителей Церкви в Австрии.

Ранее в РПЦ МП по поводу предоставления УГКЦ статуса репрессированной заявляли, что речь идёт о продолжении "агрессивной экспансии" греко-католиков на православие. В УПЦ МП регулярно звучат жалобы на то, что греко-католики не только притесняют православных на западе Украины, но и пытаются расширить своё влияние на канонических территориях Московского патриархата.