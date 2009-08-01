Папа Римский выпустит музыкальный альбом Alma Mater

Папа Римский Бенедикт XVI собирается выпустить музыкальный диск к Рождеству этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на звукозаписывающую компанию Geffen Records.

Альбом будет называться Alma Mater. Помимо религиозных песнопений на итальянском, португальском, французском и немецком, посвященных Деве Марии и исполненных понтификом, туда войдут и современные композиции британского, итальянского и североафриканского происхождения.

"Красота этой музыки должна поразить слушателей. Удивляет и качество музыки, и ее разносторонность", - цитирует газета генерального менеджера студии Риккардо Фернандеса (Ricardo Fernandez).

Названия произведений пока не разглашаются, однако известно, что частично они были записаны Королевским филармоническим оркестром на знаменитой со времен "Битлз" студии Abbey Road.

Диск появится в продаже 30 ноября, а заработанные на нем деньги Geffen Records планирует частично пустить на обучение бедных детей музыке.

В прошлом эта звукозаписывающая компания выпускала диски Элтона Джона, Донны Саммер и Guns N` Roses.