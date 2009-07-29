"Преувеличения" о явлениях Богоматери привлекли в Боснию 30 млн. паломников

Католический священник Томислав ВЛАШИЧ, который утверждал, что боснийский город Меджугорье - это место многочисленных явлений Богоматери, лишен статуса клирика. Как сообщает сайт "Благовест-инфо" со ссылкой на британское издание Daily Telegraph, такое решение принял Папа Римский Бенедикт XVI.

Т.ВЛАШИЧ был духовником шести человек, утверждавших, что на протяжении 28 лет им в Меджугорье неоднократно являлась Дева Мария. За это время боснийский городок посетили около 30 млн. паломников. Ватикан не признал явления Богоматери подлинными.

В прошлом году Святой Престол объявил о начале расследования – бойснийского священника обвинили в том, что у него был роман с монахиней. В Ватикане также считают, что Влашич "преувеличивал", рассказывая истории о явлениях Богоматери. Кроме того, священнику ставили в вину сомнительные доктрины, манипуляцию сознанием, мистицизм и неповиновение Церкви. Клирик фактически создал в Меджугорье собственную общину, не подчинявшуюся ни правящему епископу, ни руководству францисканцев.

После начала расследования Т.ВЛАШИЧ подал прошение о том, чтобы его лишили статуса клирика и исключили из ордена францисканцев. Он отказался сотрудничать со следствием и был переведен в монастырь в итальянском городе Л`Акуила, где ему запретили общаться с кем-либо – даже с адвокатом – без разрешения настоятеля.

Поскольку Т.ВЛАШИЧ больше не является клириком и францисканцем, расследование против него должно быть прекращено.