В Зарванице построят памятник трудовым мигрантам

В Ивано-Франковске под опекой Пастерально-миссионного отдела УГКЦ при участии исполнительного секретаря о.Василия ПОТОЧНЯКА в Молодежном христианском центре имени Дона Боско состоялась встреча трудовых мигрантов Прикарпатья, Львовщины и Тернопольщины, которые обсуждали возможность сооружения памятника заробитчанам в Марийском духовном центре Зарваницкой Матери Божьей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам соучредитель Сообщества заробитчан в Италии «Пиета» Игорь ЛАЗОРИШИН. По его словам, освящение места под будущий памятник состоится 17 августа, после завершения 10-дневного пешего богомолья заробитчан и их семей от Самбора (Львовская обл.) до Зарваницы (Тернопольская обл.).

Макет будущего памятника представил участникам встречи автор проекта Андрей ПИЛИПИВ из поселка Рожнятов Ивано-Франковской области. Основная тема монумента семья - отец, мать, ребенок. Памятник будет изготовлен в металле.

На встрече трудовых мигрантов была представлена также книга Оксаны ПРОНЮК «Под арками» – художественно-документальное произведение о жизни земляков-заробитчан в Болоньи (Италия) 2003-2006 гг.

На Прикарпатье богомолье заробитчан пройдет по маршруту от города Болехов до села Крилос Галицкого района.