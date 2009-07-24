Бенедикт XVI записывает текст своей новой книги на диктофон

Папа Римский Бенедикт XVI, лишенный возможности писать от руки, надиктовывает свои мысли на магнитофон, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на директора пресс-службы Ватикана священника Федерико ЛОМБАРДИ.

В настоящее время Папа находится на отдыхе в деревне Ле-Комб в итальянских Альпах. Он надеялся, что в отпуске сможет поработать над второй частью своей книги «Иисус из Назарета», но на прошлой неделе он упал и повредил запястье, врачи наложили на правую руку понтифика гипс, писать с которым ему очень трудно.

Первая часть книги вышла в 2007 - это была первая книга написанная Йозефом Ратцингером после его избрания Папой. «Иисус из Назарета» - личное размышление автора о земной жизни и учении Христа. В книге также присутствует критика капитализма и марксизма. Компания Rizzoli, получившая прав на издание, сообщила, что второй том будет посвящен рождению, распятию и воскресению Иисуса.

Итальянские врачи говорят, что в гипсе Бенедикт XVI должен будет ходить еще месяц. Несмотря на травму, график Папы не претерпел изменений. 24 июля он совершит вечерню в соборе города Аоста, после чего встретится с пациентами местной больницы. 29 июля понтифик покинет Ле-Комб и переедет в летнюю папскую резиденцию в Кастельгандольфо, где останется до конца лета. По словам о. Ломбарди, туда приедет и старший брат Папы, монсеньер Георг Ратцингер, который проведет с братом четыре недели.