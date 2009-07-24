Паломники подарили Бердичевской Богородице золотой велосипед

В этом году Бердичевская Богородица получила оригинальный подарок - миниатюрный золотой велосипед, украшенный бриллиантами в 27 карат, информирует Credo. Такой подарок привезли участники велопаломничества по случаю 253 годовщины коронации иконы Бердичевской Богородицы.

Как сообщает источник, велопаломничесто в Бердичев состоялось впервые: паломники за две недели преодолели около 800 километров с Харькова до Бердичева.

В торжествах приняло участие высшее католическое духовенство из Франции, Швеции, Ватикана, Украины, представители государственной и городской власти.

Санктуарий Бердичевской Богородицы находится в архитектурном комплексе, который включает стены крепости с башнями, привратный корпус и храм. В 1627 году Киевский воевода Януш Тишкевич учредил монастырь и в 1630 году подарил замок католическому ордену Босых Кармелитов. В 1998 году в церкви создано Санктуарий Божьей Матери Бердичевской. Икона Бердичевской Богородицы была освящена и коронована Папой Римским Иваном Павлом II.