На Прикарпатье проходит «Паломничество мира и единения»

В поселке Бильшивцы Галицкого района Ивано-Франковской области продолжается «Паломничество мира и единения», на которое собрались свыше тысячи молодых людей из Украины и Польши для совместной молитвы.

Как сообщил журналистам парох Бильшивцевского римско-католического костела Гжегож ЦИМБАЛА, в Бильшивцах официально действует Молодежный центр мира и единения.

В Бильшивцы прибыла молодежь из римско- и греко-католических приходов Львова, Тернополя, Винницы, Кременчуга, Борисполя, Кракова и Варшавы. Некоторые из них прошли по 120-150 километров в 30-градусную жару. Вокруг костела установлены десятки палаток, в которых живут паломники.

В будущем, по словам отца ГЖЕГОЖА, при Бильшивцевском костеле будет крупный духовный молодежный центр с библиотекой, лекционными залами для изучения иностранных языков, музеем.

До 22 июля в Бильшивцах будут продолжаться молитвы, духовные концерты.

В открытии богомолья приняли участие архиепископ – митрополит Львовской Архидиецезии римско-католической церкви в Украине Мечислав МОКШИЦКИЙ, генеральный консул Генконсульства Республики Польша во Львове Гжегож ОПАЛИНСКИ, сенатор сейма РП Лукаш АБГАРОВИЧ, руководитель организации «Сообщество польская» Мацей ПЛАЖИНСКИ.