Папа Римский попал в больницу

Папа Римский Бенедикт XVI, которому недавно исполнилось 82 года, в пятницу, 17 июля, был доставлен в больницу северного итальянского города Аоста, где понтифик проводит отпуск, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в больнице.

По данным итальянских СМИ, утром в пятницу понтифик поскользнулся и упал в ванной комнате в своем шале в Альпах.

Как сообщает интернет-сайт газеты La Stampa, Папа повредил лодыжку и запястье. Газета также пишет, что в ближайшие часы понтифик будет прооперирован.

Однако глава Службы печати Святого престола Федерико ЛОМБАРДИ заверил журналистов, что "речь не идет о чем-либо серьезном". Папа чувствует себя хорошо, и врачи не высказали опасений по поводу последствий этого инцидента, добавил Ф.ЛОМБАРДИИ.

Напомним, что в отпуск Бенедикт XVI отправился 13 июля. Летний отдых он проводит в горном местечке Ле-Комб в североитальянской области Валле д`Аоста, на высоте 1300 м, откуда открывается великолепная панорама на снежную вершину Монблана.

Предполагалось, что во время отпуска Папа дважды встретится с местными католиками во время воскресной полуденной молитвы Angelus Domini (Ангел Господень). Намечалось также, что традиционные коллективные аудиенции по средам возобновятся в Ватикане с 5 августа – после возвращения из отпуска.