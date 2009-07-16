В Зарванице в этом году ожидают 80 тыс. паломников

В Тернопольской области в Марийском духовном центре в селе Зарваница 18–19 июля состоится Всеукраинское паломничество. Как сообщили корреспонденту УНИАН в Тернопольско-Зборовской епархии Украинской Греко-Католической Церкви, в этом году паломничество будет посвящено призванию к священническому служению. Будет освящена и открыта купель святой Анны, также состоится традиционный вечерний поход со свечками к чудотворному месту возле часовни Матери Божьей, ночной духовный концерт и ночные бдения, архиерейские богослужения. В субботу 18 июля архиерейскую литургию в часовне возле приходской церкви отслужат четыре владыки-юбиляра, которым в этом году исполняется 70 лет, – Степан (МЕНЬОК), Михаил (КОЛТУН), Василий (МЕДВИТ) и Василий (СЕМЕНЮК). Воскресное же архиерейское богослужение возглавит глава УГКЦ Любомир (ГУЗАР). Кроме него, на торжества приедут епископы УГКЦ, представители епархии РКЦ в Украине, глава правительства Ватикана архиепископ Джованни кардинал ЛАЙОЛО и апостольский нунций в Украине Иван ЮРКОВИЧ. В общем же ожидают 60–80 тыс. богомольцев, многие из них будут идти в Зарваницу пешком.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, впервые Всеукраинское паломничество к самому большому паломническому центру УГКЦ в Зарванице посетит Президент Украины. При этом в пресс-службе отметили, что Виктор ЮЩЕНКО уже дважды был в святом месте – в 2000 году, когда возглавлял правительство, и в 2003 году – как лидер оппозиции.

Кроме В. ЮЩЕНКО участие в паломничестве примет и Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая 19 июля будет находиться с рабочим визитом в Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Запланировано, что Ю. ТИМОШЕНКО побывает на воскресном архиерейском богослужении, а также встретится с гловой УГКЦ Любомиром (ГУЗАРОМ).