18-19 июля католики совершат паломничество к Бердичевской иконе

18-19 июля в городе Бердичев Житомирской области, в монастырском комплексе Босых Кармелитов, состоится храмовый праздник Иконы Божией Матери Бердичевской - одной из самых почитаемых католических святынь.

Об этом сообщает сайт Житомирской облгосадминистрации.

На праздничной мессе будут присутствовать представители многих католических орденов Украины, дипломатических миссий Польши, Литвы, Латвии, других европейских стран, региональной и областной властей. Планируется, что Бердичев посетят также Архиепископ Стокгольма и председатель губернаторства Ватикана.

Как сообщил настоятель римско-католического прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отец Бенедикт КРОК, «праздник проведет Кардинал-губернатор Государства Ватикан Джованни ЛАЙОЛО, который впервые прибудет в Украину».