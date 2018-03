Официальный Ватикан похвалил фильм о Гарри Поттере

Официальный Ватикан похвалил фільм «Гаррі Поттер и принца-полукровку» (Harry Potter and the Half-Blood Prince) – шестой фильм поттерианы, который выходит в прокат на этой неделе. Об этом сообщает Associated Press.

Ватиканская газета L`Osservatore Romano назвала «Принца-полукровку» лучшим на данный момент фильмом цикла. Похвалы удостоились даже любовные линии, которым в ленте уделено много внимания. В их изображении, по мнению рецензента L`Osservatore Romano, найден «правильный баланс».

Газета упрекнула автора Гарри Поттера Джоан Роулинг за то, что она избегает прямых «упоминаний трансцендентного», но выразила одобрение по поводу того, что в новом фильме четко показана борьба добра со злом, победа над которым «часто требует усилий и жертв».

Ватикан никогда не формулировал официальную позицию по отношению к поттериане в целом. Различные католические иерархи высказывали разные мнения по поводу книг и фильмов о Поттере.

Сама L`Osservatore Romano ранее в этом году опубликовала статью австрийского консервативного священника Герхарда Марии ВАГНЕРА (Gerhard Maria Wagner), который приравнял поттериану к сатанизму. Заодно он заявил, что ураган «Катрина» был послан на США за грехи американцев. После этого австрийские католики заблокировали назначение Г.ВАГНЕРА на пост викарного епископа Линца.