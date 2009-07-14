Во Львове презентовали книгу воспоминаний об Иоанне Павле ІІ

Книгу Митрополита Львовского РКЦ в Украине архиепископа Мечислава МОКШИЦКОГО и журналистки Бригиди ГРИСЯК, посвященную папе Римскому Иоанну Павлу ІІ презентовано во Львове. Автор книги, которая называется «Больше всего любил вторники», на протяжении 9 годов был личным секретарем Иоанна Павла ІІ.

Как информирует Католический медиа-центр, книга воспоминаний о Папе написана на польском языке, будет переведена на украинский, итальянский, английский, немецкий и португальский языки.

По словам рецензентов, книга Митрополита МОКШИЦКОГО признана одной из важнейших книг об Иоанне Павле ІІ. Как отметила представительница издательства, которое напечатало книжку «Больше всего любил вторники»: «Когда отошел к Господу Иоанн Павел ІІ, мы решили построить памятник с его слов и мыслей. Сегодня очень радуюсь, что вышла именно эта книга, чтобы каждый мог услышать замечательный рассказ о ежедневной жизни Великого Папы. Каждая эпоха имела своих свидетелей, которые пересказывали то, как жили святые люди. Также и мы сегодня имеем такого свидетеля. Архиепископ МОКШИЦКИЙ последние 9 лет был свидетелем жизни Слуги Божьего Иоанна Павла ІІ».

В свою очередь Архиепископ отметил, что «Слуга Божий Иоанн Павел ІІ любил вторники потому, что в эти дни был свободным от многих обязанностей и мог распоряжаться временем: читать, писать, общаться с природой».

Как информировало «Радио Ватикан», в Польше презентация этой книги состоялась 31 марта в Варшаве, в резиденции Секретариата конференции польского епископата Римо-католической Церкви.