Католическая церковь меняет отношение к самоубийцам

К тем, кто сам лишает себя жизни, следует относиться из состраданием, воспринимать такие действия в контексте состояния душевного здоровья этих людей и не подвергать их осуждению, заявил представитель Католической церкви в Великобритании, сообщает The Times.

Эту мысль высказал епископ Вестминстерского архидиоцеза Бернард ЛОНГЛИ. По его словам, "самоубийство - серьезный грех, однако чтобы вполне осознавать, что такой поступок является грехом, человек должен быть психически здоровым".

Когда человек совершает самоубийство, он, как правило, находится в таком смятении и отчаянии, что теряет контроль над собой - его сознание помрачено, считает епископ. "Бог

не осуждает того, кто не ведает, что творит. Его милосердие бескончено", - сказал он.

Со своим заявлением епископ выступил в преддверии акции, которую Католическая церковь намеревается приурочить ко Дню жизни, 26 июля. В этот день в приходах распространят 350 тыс. флайеров, в которых будет подниматся проблема самоубийств.

По мнению деятелей Церкви, в этом сложном вопросе на первый план должны быть выдвинуты причины, которые принуждают людей совершать самоубийство. Серьезная миссия отводится при этом службам поддержки, куда могли бы обращаться люди, страдающие от психических расстройств и депрессии.

Церковь развеивает некоторые предрассудки, касающиеся католической традиции отношения к самоубийствам и, в частности, широко распространенное убеждение, что самоубийц запрещается хоронить по церковному обряду.

Епископ Б.ЛОНГЛИ заявил, что члены семьи и друзья людей, которые совершили самоубийство, серьезно страдают, поэтому самоубийство никогда не должно представать в романтическом ореоле. Главное, подчеркнул он, что попытку самоубийства следует рассматривать как действие отчаявшегося человека, и оценивать из состраданием.