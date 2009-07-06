УГКЦ обратилась к власти по поводу трудовой эмиграции

Обращение к государственному руководству по поводу положения украинских трудовых эмигрантов обнародовал Синод Епископов Києво-Галицького Верховного Архиепископства УГКЦ. В обращении, текст которого опубликован на официальном сайте УГКЦ, идет речь о новейшей трудовой эмиграции.

Не имея урегулированного статуса, -- говорится в обращении, --сотни тысяч украинцев испытывают беспощадную эксплуатацию, вынуждены проживать в нечеловеческих условиях, часто лишены фундаментального права на защиту здоровья и неотложную медицинскую помощь. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, признанные Конституцией Украины наивысшей социальной ценностью, пренебрежены. Украинские дипломатические представительства в странах массового пребывания эмигрантов перегружены и не в состоянии эффективно решать проблемы, и часто не справляются со своими элементарными функциями.

Считаем своей обязанностью, -- отмечается в документе, -- поднять голос за тех наших сограждан, которые были вынуждены выехать, и теперь лишены надлежащей защиты и безопасности в странах пребывания и покинуты на произвол судьбы.

Авторы обращения констатируют, что, невзирая на масштабность феномена трудовой эмиграции из Украины, он не получил надлежащего внимания со стороны политических кругов, а значит, и государственных структур. Невзирая на декларативную заинтересованность, и то очень редкую, фактически ни одна из политических сил не предложила целостного подхода к решению проблем и конкретных действенных шагов по их реализации. Более того, даже когда сами эмигранты требуют защиты своих прав, из уст политиков на разных ток-шоу раздаются ответы наподобие: «Нам это не интересно», «А сколько налогов платят эмигранты?» - забывая, что именно эмигранты привозят или перечисляют в Украину около 20 миллиардов евро ежегодно.

Такое отношение к эмигрантам, -- отмечается в документе, -- усиливает общее недовольство властью среди людей в Украине, потому что часто задевает их родных. Кроме того, пассивность государства относительно защиты своих граждан негативно отражается также и на международном имидже Украины, ведь это свидетельствует о слабости и несостоятельности государства. Люди спрашивают: неужели нужно попасть в плен к сомалийским пиратам, чтобы о тебе вспомнило родное государство?

По нашему мнению, -- считают авторы обращения, -- злободневным заданием является срочная выработка четкой миграционной политики Украины, а также соответствующих программ на общенациональном и региональном уровнях. Эти программы должны были бы касаться всех этапов миграционного процесса, а их финансирование должно быть обеспечено бюджетом. Со стороны нашего государства является необходимым создать единственный центральный государственный орган по миграционным вопросам, а на законодательном уровне признать существование особенной категории своих граждан - трудовых эмигрантов - и закрепить их правовой статус.

Украинская Греко-Католическая Церковь готова поделиться своим опытом служения этим людям и сотрудничать во всех позитивных начинаниях государства, -- говорится в обращении.

