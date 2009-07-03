Гузар: УПЦ может стать орудием в руках России

Глава Украинской греко-католической церкви кардинал Любомир ГУЗАР убежден, что если церковь и государство слишком близки - это никому не идет на пользу.

Об этом он сказал в интервью газете "Левый берег", опубликованном сегодня.

В частности, комментируя планируемый визит в Украину Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА, Л.ГУЗАР отметил: "Он приезжает к верующим, которые ему поручены, и это очень естественно. Украинская православная церковь под руководством Блаженнейшего митрополита Владимира радуется его приезду. Они с ним тесно связаны. Он - предстоятель, патриарх, и это радостный момент для верующих этой церкви. Но мы должны спросить себя: он приезжает посетить Украину или проведать своих верующих? Ведь если государство приглашает его как государственного гостя - а ведь премьер-министр Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО) сделала именно так, - это значит, что он приедет как гость государства".

По словам главы УГКЦ, "мы радуемся за наших братьев, членов УПЦ МП, что их проведывает их глава, но меня лично или нашу церковь такой визит мало касается. Если кто-то хочет пойти, послушать его, помолиться с ним, у меня нет для наших верующих никаких предостережений. Сам визит - нормальная церковная практика".

В то же время, по словам Л.ГУЗАРА, "опасность состоит в том, что Украинская православная церковь может стать орудием, благодаря которому Россия хотела бы не допустить полной самостоятельности Украины. Не является тайной то, что Россия хочет сохранить Украину под своим влиянием, что она не соглашается с нашими стремлениями как государства и как народа. Ведь мы, как я это вижу, стремимся быть хорошими соседями, сотрудничать, уважать друг друга, но как партнеры - не как часть России, а как независимое украинское государство, имеющее такого соседа как Российское государство, с которым торгует, обменивается интеллектуальными и другими дарами, но при этом сохраняет свою идентичность. Если церковь, не приведи Господь, станет средством удерживания Украины в качестве части Российского государства, то это очень опасная игра. На мой взгляд, церковь не должна этого делать. Церковь в Украине должна быть украинской, хотя она и сотрудничает с Московским патриархатом".

Глава УГКЦ отметил, что "мы как церковь находимся в сопричастии с Римским патриархатом, но это не делает нас меньше украинцами, ведь в Украине мы дома. И когда Папа (Римский Иоанн Павел II – УНИАН) приезжал, он говорил об Украине, поощряя народ любить свой край, свое государство, служить ему, а не Риму. То есть церковная зависимость в нашем случае не является зависимостью государственной или национальной. Мне досадно видеть, когда церковные и государственные интересы смешивают, потому что это никогда не идет церкви на пользу".

В ответ на замечание, что еще со времен Петра I русское православие и русская великодержавность идут рука об руку, Л.ГУЗАР сказал: "Идут. До определенной степени это их дело. Но, наблюдая объективно извне, Читая 2000-ю историю церкви, видим: если церковь и государство слишком близки - как произошло в Византии, это никому не идет на пользу".

Как отметил глава УГКЦ, "лично я был бы рад видеть Российскую церковь более свободной, более самостоятельной, без чрезмерного сближения с государством. Чтобы жить и развиваться, церковь должна быть по своей сути полностью свободной, а я очень хочу, чтобы Российская церковь духовно развивалась и была доброй, сильной церковью для своего народа. От этого будет хорошо всем".