Сегодня католики отмечают Пепельную среду

Католическая Церковь 14 февраля отмечает Пепельную среду/

Светлое Христово Воскресение в этом году католики празднуют 1 апреля, за неделю до православной Пасхи, сообщает "Sputnik Беларусь".

"Во всех католических храмах в этот день пройдут мессы, во время которых священник посыпает головы верующих пеплом и говорит: "Покайтесь и веруйте в Евангелие". Поэтому эта среда и называется пепельной. Пост у католиков всегда начинается в Пепельную среду", – сообщили в РКЦ.

Там также отметили, что Великий пост является периодом общего покаяния, в это время следует отказаться от участия в увеселительных мероприятиях и ограничить себя в пище.

Согласно католическим канонам во время Великого поста от употребления мяса должны воздерживаться верующие по пятницам и средам – это требование касается верующих, которые достигли 14-летнего возраста

Великий пост у католиков заканчивается перед мессой Вечерни Господней в Великий Четверг. Этой мессой начинается Пасхальный Тридиум.