Ватикан готовится канонизировать блаженного Папу Пия IX

В этом году исполняется 140 лет со дня смерти блаженного Папы Пия IX (в миру Джованни Марии Ферретти), «Папы Непорочного зачатия».

О ходе канонического процесса его канонизации рассказал постулатор процесса монс. Карло Либерати, сообщает «Радио Ватикана».

Понтификат 265-го Папы Римского блаженного Пия IX был самым продолжительным в истории после святого Петра: 31 год 7 месяцев и 23 дня. Епископ Рима провозгласил догмат о Непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии и созвал I Ватиканский собор, он был последним в истории властителем Папской области.

Монс. Карло Либерати подчеркнул, что центральные вехи понтификата Папы Ферретти напрямую касались церковных реалий того времени: он установил 133 поместных епископата и 50 апостольских викариатов на миссионерских территориях, выступал в защиту угнетенных народов, в частности, поляков и жителей латиноамериканских стран.

Однако Папе Пию IX «сопутствовало политическое невезение, - подчеркнул монс. Либерати. – Он жил на закате исторического периода, связанного с упразднением Папской области, и начала Церкви, не имеющей никакой экономической и финансовой власти».

Сторонники лаицистского движения, отметил монс. Либерати, никогда не ценили Пия IX: они не могли согласиться с его мнением по «Римскому вопросу», возмущались его противостоянием с новообразованным Королевством Италии, в котором доминировали либеральные и антиклерикальные секторы.

«Масонство наивно надеялось, что Церковь, потерявшая Папскую область, превратится в подобие европейской протестантской Церкви: англиканской, кельтской или лютеранской. Но они ошибались, не принимая во внимание действие Святого Духа, непобедимого и всепобеждающего».

Монс. Карло Либерати отметил, что следующий важный этап в процессе канонизации Папы Ферретти начнётся летом этого года: в римской базилике Сан-Лоренцо-аль-Верано пройдёт каноническое опознание останков блаженного Папы Римского, а также обновление его гробницы.