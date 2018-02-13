Католические епископы США запустили веб-сайт для супружеских пар

По случаю «национальной недели супружества», которая длится с 7 по 14 февраля, Конференция Католических Епископов США запустила специальный веб-сайт, который имеет название «Для твоего брака».

Для доступа к нему с помощью мобильных устройств предусмотрено также специальное приложение, сообщает "Радио Ватикана".

«Надеюсь, что эта новая платформа достигнет многих людей и станет источником поддержки для мужей и жен на каждом этапе пути осуществления своего призвания, открывая Божий замысел в отношении своего супруга или супруги», – отметил Филадельфийский архиепископ Чарльз Чапут, который возглавляет Комиссию епископата по делам мирян, супругов, семьи и молодежи.

На новом сайте посетитель найдет разделы, посвященные периоду помолвки, приготовлению к браку, смешанным бракам, материалы на тему родительства и естественного планирования рождаемости. Достаточно здесь также страниц, посвященных кризисным ситуациям в отношениях супружеской пары. Отдельный раздел приводит учения Папы и Церкви о супругах и вопросы и ответы, которые развеивают немало фальшивых мифов относительно доктрины о супружестве.

Кроме того, на сайте предусмотрено открытое пространство для всех супружеских пар, которые хотят поделиться с другими собственным опытом переживания различных этапов супружества, от помолвки до венчания, первых шагов в браке вплоть до свидетельст пар преклонного возраста, которые сохранили верность Святой Тайне. Также и ответственные за курсы приготовления к браку и аниматоры периодических встреч супружескими парами смогут почерпнуть из нового ресурса различные материалы для углубления соответствующей тематики.