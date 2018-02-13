Папа Римский первым зарегистрировался в качестве участника во Всемирном дне молодежи-2019

15:36, 13 февраля 2018
Католицизм
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Папа дал старт регистрации на Всемирный день молодежи-2019 / ANSA

Как сообщает "Сибирская католическая газета" со ссылкой на Радио Ватикана, 34-й Всемирный день молодежи пройдет в Панаме с 22 по 27 января 2019 года под девизом «Вот я, раба Господня. Да будет Мне по слову Твоему…» (Лк 1,38). Предшествующие этому событию традиционные «дни в епархиях» запланированы на 17-21 января и будут организованы в Панаме, Коста-Рике и Никарагуа.

«Сегодня мы открываем регистрацию на Всемирные дни молодежи, которые будут проходить в Панаме в январе 2019 года, и я сейчас, в присутствии двух молодых людей, зарегистрируюсь он-лайн с помощью планшета. (…) Приглашаю всю молодежь мира пережить с верой и энтузиазмом это событие благодати и братства, собираясь вместе в Панаме или солидаризуясь с этим событием в своих общинах», - сказал Папа Римский.

Перед началом инициированной Папой Франциском регистрации архиепископ Панамы Хосе Доминго Ульоа Мендьета лично пригласил молодых людей приехать в Центральную Америку, чтобы ближе познакомиться с жизнью своих ровесников.

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