Папа Римский обратился к общинам на Ближнем Востоке

В Ватикане Папа Римский 12 февраля принял членов Синода Греко-Мелькитской Католической Церкви по случаю публичного провозглашения «Ecclesiastica communio», подтверждающего церковного единство с новоизбранным Патриархом этой Церкви Блаженнейшим Юссефом Абси.

Как сообщает Радио Ватикана, Папа Франциск заверил Патриарха и всех верных в своей молитвенной близости: «Эта молитва не может быть отделена от молитвы о возлюбленной Сирии и обо всем Ближнем Востоке, регионе, в котором ваша Церковь глубоко укоренена и где осуществляет драгоценное служение на благо Народа Божия».

Папа отметил, что в этот непростой исторический период христианские общины на Ближнем Востоке «призваны веровать в Господа Иисуса посреди многочисленных испытаний», и пожелал епископам и священникам «поощрять верных оставаться на земле, где они родились согласно Божественному промыслу». Именно теперь, в столь непростые времена, пастырям необходимо свидетельствовать перед страждущим Народом Божиим свое «единство, общение, близость, солидарность, прозрачность».

Он также напомнил, что 23 февраля будет проводиться День молитвы и поста о мире и по этому случаю будет особо упомянута «Сирия, пораженная в последние годы несказанными страданиями».

Пастыри Греко-Мелькитской Католической Церкви находятся в Риме по завершении Синода, момента принятия важных решений, отметил Папа и пожелал новоизбранным епископам, свидетелям воскресшего Христа, «воодушевлять сердца верующих, пребывая рядом с ними, утешая их, склоняясь к ним и к их нуждам», в то же время сопровождая их «к горнему», «где Христос сидит одесную Бога». «Мы крайне нуждаемся в пастырях, которые обнимают жизнь с широтой, присущей сердцу Бога, не приспосабливаясь к земным удовольствиям, не ограничиваясь продолжением того, что уже есть, но устремляясь все выше и выше; в пастырях, несущих Горнее, свободных от искушения "«парить на малых высотах"», - сказал Папа Франциск и отметил, что сегодня Церкви нужны пастыри «бедные, не привязанные к деньгам и роскоши».