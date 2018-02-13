В Австралии католического священника отлучили от Церкви за нарушение тайны исповеди

Ватикан опубликовал решение об отлучении от Церкви австралийского священника, нарушившего тайну исповеди.

Расследование дела о. Эзинванне Игбо продолжалось два года, сообщает "Благовест-Инфо".

В 2016 году на уроженца Нигерии, служившего в австралийском штате Квинсленд, поступило около десятка жалоб. По канонам Католической Церкви, священник, разгласивший тайну исповеди, автоматически подпадает под отлучение. В случае с о. Игбо окончательное решение по данному вопросу было принято Святым Престолом, сообщила 7 февраля архиепархия Брисена, клириком которой являлся нигериец.

Наказанный священник не сможет не только совершать богослужения, но и приступать к таинствам, а также участвовать в публичных молитвах.

Отлучение может быть снято Папой Римским.