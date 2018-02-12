Папа Франциск записался первым паломником на Всемирные дни молодежи в Панаме

Уже меньше года осталось до Всемирных Дней Молодежи, которые пройдут в Панаме с 22 по 27 января 2019 года.

В воскресенье, 11 февраля, началась официальная регистрация участников, и первым паломником записался Папа Франциск. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

«Дорогие братья и сестры, сегодня открывается возможность записаться на Всемирный День Молодежи, который в январе 2019 года состоится в Панаме. Также и я, в присутствии двух молодых людей, записываюсь через интернет», – сказал Святейший Отец после прочтения молитвы «Ангел Господень», рядом с которым возле окна рабочего кабинета стояли юноша и девушка, и с помощью планшетного компьютера осуществил регистрацию.

«Итак, я записался паломником на Всемирный День Молодежи. Мы должны готовиться, не так ли? Приглашаю молодежь мира с верой и энтузиазмом прожить это событие благодати и братства, отправившись в путешествие в Панаму, принимая в ней участие в своих сообществах», – призвал Папа.