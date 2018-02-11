Папа Франциск призвал к служению и пастырской заботе о больных

В воскресенье, 11 февраля, отмечается XXVI Всемирный день больного. Всемирный день больного в Католической Церкви установил святой Папа Иоанн Павел II 13 мая 1992 года, назначив его празднование на день литургического почитания Пречистой Девы Марии из Лурда.

Темой нынешнего празднования Всемирного дня больного и соответствующего послания Папа Франциск избрал материнское призвание Церкви в отношении нуждающихся и больных, сообщает «Радио Ватикана».

Церковь, пишет Папа Франциск, должна осуществлять служение больным с верностью Господу, идя по «красноречивому примеру ее Основателя и Учителя».

Материнское призвание Церкви в отношении нуждающихся и больных в течение двух тысячелетий ее истории осуществлялось через огромное количество различных начинаний, направленных на пользу больных. Историю этого посвящения нельзя забывать, и оно продолжается до наших дней во всем мире.

В странах с развитой системой здравоохранения, отмечает Папа Франциск, трудно переоценить работу, которую проводят католические общины, епархии и медицинские учреждения, которые ставят в ячейки человеческую личность и осуществляют научные исследования, уважая жизнь и христианские моральные ценности. А там, где здравоохранение является недостаточным или отсутствующим, Католическая Церковь пытается сделать все возможное для медицинского обслуживания, для искоренения детской смертности и борьбы с некоторыми широко распространенными болезнями. Повсюду Церковь выступает как «полевой госпиталь», а в некоторых частях мира только миссионерские и диецезальные больницы обеспечивают людям необходимую медицинскую помощь.

«Иисус, – пишет Преемник святого Петра, оставил Церкви Свою власть исцелять. Этому дару соответствует задача Церкви, которая призвана смотреть на больных с той же нежностью и состраданием, с которыми на них смотрит Господь. Пастырская забота в сфере здравоохранения есть и дальше остается неотъемлемой и существенной задачей Церкви, которую необходимо выполнять с обновленным пылом, не забывая при этом о многочисленных семьях, которые заботятся о своих больных детях, родителях и родственниках».

Папа Франциск подчеркивает, что все – врачи и медсестры, священники, монашествующие, волонтеры и семьи, все, кто занимаются уходом за больными, – участвуют в церковной миссии служения больным и несут общую ответственность, которая увеличивает ценность ежедневного служения каждого в частности.