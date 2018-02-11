Ватикан отмечает день рождения своей государственности

Сегодня в Ватикане государственный праздник: 11 февраля 1929 года между Италией и Святым Престолом были подписаны так называемые Латеранские Соглашения, согласно которым на территории города Рима образовано суверенное Государство-Город Ватикан, субъект международного права, задачей которого является обеспечивать Апостольской Столице, как наивысшему институту Католической Церкви, полную и видимую независимость и непререкаемую суверенность на международном уровне.

Как сообщает "Радио Ватикана", Папское государство, которая называлась также Папской областью, было образовано еще в VIII столетии в центральной части Апеннинского полуострова и просуществовало до 1870 года, когда в результате объединительных процессов в Италии образовалось современное Итальянскоя государство, столицей которого стал Рим.

С территорией 44 гектара, Государство-Город Ватикан является самой маленькой независимой державой в мире, как по площади, так и по количеству населения. Кроме непосредственной территории Ватикана, юрисдикции Святого Престола подлежат некоторые объекты в Риме и за городом, которые имеют экстра-территориальный статус.

Ватикан имеет свой флаг и гимн, собственную почту и средства общественных коммуникаций. Безопасность Папы и Ватикана обеспечивает Корпус Швейцарской Гвардии и Корпус Жандармерии.

Государство-Город Ватикан, структуры которого ограничены необходимыми для его существования, является резиденцией Папы Римского, а субъектом двусторонних отношений с другими государствами являются Святой Престол, как центральный орган управления Церковью.

Сегодня Святой Престол поддерживает двусторонние отношения с почти 200 государствами мира и международными объединениями, имеет статус наблюдателя при многих международных организациях.