Папа Франциск назначил нового папского церемониймейстера

Папа Римский Франциск 9 февраля назначил новым папским церемониймейстером польского священника монсеньора Кшиштофа Марцияновича, который до этого был сотрудником Папского совета по новой евангелизации.

Он станет седьмым церемониймейстером Папской службы литургических церемоний, которой руководит монсеньор Гвидо Марини, сообщает "Радио Ватикана".

Кшиштоф Марциянович родился в 1977 г. Рукоположение в сан священника получил в 2002 г. Принадлежал к духовенству Краковской архиепархии. Защитил докторскую диссертацию в Папском литургическом институте. В Папском совете по новой евангелизации работает с 2011 года. Преподавал в Папском университете имени Иоанна Павла II в Кракове.

Служба папских литургических церемоний (Officium de Liturgicis Celebrationibus Summi Pontificis) — одна из дикастерий Римской курии. Она занимается подготовкой всего необходимого для церемоний, совершаемых понтификом или от его имени. Служба также помогает кардиналам в период консисторий, в ходе принятия ими титулярных храмов Рима, торжественных богослужений или других важных религиозных церемоний.