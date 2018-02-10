Папа Франциск назначил нового папского церемониймейстера

22:11, 10 февраля 2018
Католицизм
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Служба занимается подготовкой всего необходимого для церемоний, совершаемых понтификом или от его имени / radiovaticana.va

Он станет седьмым церемониймейстером Папской службы литургических церемоний, которой руководит монсеньор Гвидо Марини, сообщает "Радио Ватикана". 

Кшиштоф Марциянович родился в 1977 г. Рукоположение в сан священника получил в 2002 г. Принадлежал к духовенству Краковской архиепархии. Защитил докторскую диссертацию в Папском литургическом институте. В Папском совете по новой евангелизации работает с 2011 года. Преподавал в Папском университете имени Иоанна Павла II в Кракове.

Служба папских литургических церемоний (Officium de Liturgicis Celebrationibus Summi Pontificis) — одна из дикастерий Римской курии. Она занимается подготовкой всего необходимого для церемоний, совершаемых понтификом или от его имени. Служба также помогает кардиналам в период консисторий, в ходе принятия ими титулярных храмов Рима, торжественных богослужений или других важных религиозных церемоний.

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