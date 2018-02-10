В Папском университете ввели новый курс по защите детей от злоупотреблений

16:57, 10 февраля 2018
Католицизм
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Новый курс открылся при Центре защиты несовершеннолетних в Институте психологии этого университета  с 2012 года и готовит руководителей церковных офисов по защите детей и уязвимых взрослых от злоупотреблений, сообщает "Радио Ватикана". 

На новый курс обучения могут поступить обладатели по меньшей мере степени бакалавра по таким специальностям, как психология, богословие, медицина, юриспруденция, педагогика.

Основными направлениями нового курса, преподавание на котором осуществляется на английском языке, будут первый контакт и сопровождение жертв злоупотреблений, а также междисциплинарное изучение феномена злоупотреблений.

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