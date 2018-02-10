В Папском университете ввели новый курс по защите детей от злоупотреблений

В пятницу, 9 февраля, в Папском Григорианском университете в Риме состоялась презентация нового курса на соискание диплома, а также степени лиценциата (в системе Болонского процесса она соответствует степени магистра) по специальности «Защита несовершеннолетних».

Новый курс открылся при Центре защиты несовершеннолетних в Институте психологии этого университета с 2012 года и готовит руководителей церковных офисов по защите детей и уязвимых взрослых от злоупотреблений, сообщает "Радио Ватикана".

На новый курс обучения могут поступить обладатели по меньшей мере степени бакалавра по таким специальностям, как психология, богословие, медицина, юриспруденция, педагогика.

Основными направлениями нового курса, преподавание на котором осуществляется на английском языке, будут первый контакт и сопровождение жертв злоупотреблений, а также междисциплинарное изучение феномена злоупотреблений.