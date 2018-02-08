Папа Римский - священникам: проповедь должна быть краткой и подготовленной

22:04, 08 февраля 2018
Католицизм
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Папа: проповедь должна быть краткой и хорошо подготовленной / ru.radiovaticana.va/

«Слово Господне входит через уши, достигает сердца и переходит в руки, в добрые дела»: эту мысль, высказанную на прошлой аудиенции, которая была посвящена литургическим чтениям, Папа продолжил рассуждением о евангельских чтениях. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

«Чтобы Его послание до нас дошло, - сказал далее Папа, - Христос использует также слово священника, который после Евангелия произносит проповедь». Это служение обращено «ко всем, кто участвует в Мессе», поэтому оно должно предваряться тщательной подготовкой. Проповедь не может превращаться «в речь по обстоятельствам»,  в катехизацию, конференцию или лекцию. Проповедь – это «возвращение к диалогу, который уже был открыт между Господом и Его народом» с той целью, чтобы претворить его в жизнь.

Папа Франциск подчеркнул, что проповедь не может длиться более 10 минут, иначе «одни заснут, другие начнут болтать, а третьи  пойдут выкурить сигаретку». Краткой проповеди должна предшествовать «молитва и изучение Слова Божьего». На Литургии Слова, посредством Евангелия и проповеди, «Бог вступает в диалог со Своим народом, а народ слушает Его с вниманием и благоговением, в то же время признавая Его присутствие и деяние». Благая Весть может породить истинную перемену в людях и во  всем мире.

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