Представитель Ватикана осудил ядерную программу США

21:53, 07 февраля 2018
Католицизм
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Архиепископ Сильвано Томази / sib-catholic.ru

Вслед за Папой Римским, убежденным, что с помощью ядерного оружия человечество идет навстречу самоубийству, монс. Томази заявил: «Речь идет о возвращении к соперничеству времен "холодной войны" между обладателями самого мощного оружия, которые стремились повлиять на международную обстановку. Гонка вооружений возобновляется, и этот шаг наверняка приведет к обострению актуальной обстановки.

С одной стороны, снова делаются огромные капиталовложения в оружие вместо социальных услуг, необходимых для нуждающихся в лечении, в продовольствии или в развитии. С другой стороны, создается новая напряженность – совершенно ненужная – между ядерными державами", - сказал представитель Ватикана.

"Таким образом, в настоящий момент мы пришли к ситуации, не обещающей ничего хорошего. Вновь утверждается сила, стимулирующая соперничество и увеличивающая риск того, что случайность или расчет приведут к ядерному взрыву, с последствиями, которых мы не умеем предвидеть и с которыми не сумеем справиться, когда начнется цепочка взаимных ударов" - утверждает монс. Томази.

Пентагон оправдывает новый план США тем фактом, что необходимо смотреть в глаза реальности и видеть мир таким, какой он есть.

"Но от кого исходит угроза? Угроза исходит от гонки вооружений: когда кто-то готовит новое, более изощренное с технологической точки зрения оружие нападения, другие вынуждены или захотят взяться за дело, чтобы обладать теми же способностями, а то и превзойти их. Такое рассуждение ведет к замкнутому кругу. Мне кажется, что мы должны прислушаться к голосу Папы Франциска.

Недавно, во время поездки в Чили и Перу, он еще раз предостерег мир от гонки атомного вооружения и от его использования: оно должно быть устранено, и все мы призваны трудиться ради развития международных отношений, основанных на доверии, а не на взаимной угрозе. Этот путь – а не гонка вооружений - приведет к миру и к прогрессу", – утверждает монс. Томази.

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