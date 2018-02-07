Представитель Ватикана осудил ядерную программу США

"Исторический шаг назад": так монсеньор Сильвано Томази из Департамента служения целостному развитию человека назвал новую ядерную программу США, включающую развитие зарядов малой мощности. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Вслед за Папой Римским, убежденным, что с помощью ядерного оружия человечество идет навстречу самоубийству, монс. Томази заявил: «Речь идет о возвращении к соперничеству времен "холодной войны" между обладателями самого мощного оружия, которые стремились повлиять на международную обстановку. Гонка вооружений возобновляется, и этот шаг наверняка приведет к обострению актуальной обстановки.

С одной стороны, снова делаются огромные капиталовложения в оружие вместо социальных услуг, необходимых для нуждающихся в лечении, в продовольствии или в развитии. С другой стороны, создается новая напряженность – совершенно ненужная – между ядерными державами", - сказал представитель Ватикана.

"Таким образом, в настоящий момент мы пришли к ситуации, не обещающей ничего хорошего. Вновь утверждается сила, стимулирующая соперничество и увеличивающая риск того, что случайность или расчет приведут к ядерному взрыву, с последствиями, которых мы не умеем предвидеть и с которыми не сумеем справиться, когда начнется цепочка взаимных ударов" - утверждает монс. Томази.

Пентагон оправдывает новый план США тем фактом, что необходимо смотреть в глаза реальности и видеть мир таким, какой он есть.

"Но от кого исходит угроза? Угроза исходит от гонки вооружений: когда кто-то готовит новое, более изощренное с технологической точки зрения оружие нападения, другие вынуждены или захотят взяться за дело, чтобы обладать теми же способностями, а то и превзойти их. Такое рассуждение ведет к замкнутому кругу. Мне кажется, что мы должны прислушаться к голосу Папы Франциска.

Недавно, во время поездки в Чили и Перу, он еще раз предостерег мир от гонки атомного вооружения и от его использования: оно должно быть устранено, и все мы призваны трудиться ради развития международных отношений, основанных на доверии, а не на взаимной угрозе. Этот путь – а не гонка вооружений - приведет к миру и к прогрессу", – утверждает монс. Томази.