Обнародовано Послание Папы Римского на Великий пост
Обнародовано Послание Папы Римского на Великий Пост 2018 года.
Как сообщает Радио Ватикана, Папа отмечает, что Четыредесятница «дана нам Божественным Провидением» для того, чтобы подготовиться к Пасхе Господней. Великий Пост – это «знак нашего обращения», он «возвещает и реализует возможность вернуться к Господу всем сердцем и всей жизнью».
Ссылаясь на процитированные вначале слова из Евангелия от Матфея: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь» (24,12), Папа поясняет, что они прозвучали в Иерусалиме, в Гефсиманском саду, как раз там, где начались Страсти нашего Господа. Отвечая на вопрос учеников, Иисус предвозвещает великую скорбь и описывает ситуацию, в которой может оказаться община верующих: перед скорбными событиями некоторые лжепророки завлекут своим обманом многих и подвергнут угрозе любовь, которая является центром всего Евангелия.
«Какие же формы обретают лжепророки?»: на этот вопрос Папа приглашает ответить в первой части послания. Он отмечает, что лжепророки подобны заклинателям змей: они «пользуются человеческими эмоциями, чтобы порабощать людей и вести их туда, куда им захочется». «Сколько сынов Божиих поддались лести мгновенного наслаждения, путая его со счастьем! - констатирует Папа Франциск. – Сколько мужчин и женщин живут под чарами денежных иллюзий, делающих их рабами прибыли или мелочных интересов!».
Еще один вид лжепророков – это «шарлатаны», предлагающие легкий и непосредственный выход из страданий: с помощью наркотиков, беспорядочных связей, нечестного заработка. Среди таких средств Папа называет также «всецелую виртуальность» отношений.
Во второй части Послания на Великий Пост Епископ Рима ссылается на описание ада у Данте Алигьери: дьявол восседает на ледяном престоле; он живет во льду подавленной любви. «Каким образом в нас охладевает любовь?» - снова обращается Папа с вопросом к верующим, приглашая задуматься о «сигналах» этого риска.
Прежде всего, констатирует Святейший Отец, любовь угасает из-за жажды денег; из-за отвержения Бога и отказа искать в Нем утешение, когда мы предпочитаем наше отчаяние Его утешительному Слову и Таинствам. Все это превращается в «насилие, обращенное против тех, кого мы считаем угрозой для наших воображаемых опор: насилие против нерожденного ребенка, больного старика, странника, чужеземца, ближнего, не отвечающего нашим ожиданиям». Все творение становится безмолвным свидетелем охлаждения любви, добавляет Папа и приводит примеры деградации окружающей среды. Любовь охладевает и в наших общинах, и причина тому – «эгоистическая леность, бесплодный пессимизм, искушение изоляции и участия в непрерывных братоубийственных войнах, мирской менталитет».
Что же делать, чтобы наша любовь не охладевала? Папа перечисляет три традиционных покаянных средства: это молитва, милостыня и пост. В конце своего послания Святейший Отец напоминает о ежегодном начинании «24 часа для Господа», которое состоится 9 и 10 марта: в каждой епархии в течение 24 часов должна быть непрерывно открыта по меньшей мере одна церковь, чтобы у верующих была возможность приступить к Таинству Исповеди.