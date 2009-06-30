Папа Римский вручил Львовскому архиепископу РКЦ символ единства и власти
18:40, 30 июня 2009Католицизм
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В Ватиканской базилике святого Петра во время богослужения в честь апостолов Петра и Павла Святейший Отец Бенедикт XVI вручил палий Митрополиту Львовскому Римско-Католической Церкви в Украине Мечиславу Мокшицкому
В Ватиканской базилике святого Петра во время богослужения в честь апостолов Петра и Павла Святейший Отец Бенедикт XVI вручил палий Митрополиту Львовскому Римско-Католической Церкви в Украине Мечиславу Мокшицкому, сообщает сайт РКЦ.
По информации РКЦ, Папа Римский Бенедикт XVI также вручив палий 34 новым митрополитам.
Как сообщает источник, палий – это символ единства Митрополичьей Церкви с Апостольской столицей, а также власти в отдельных провинциях Римско-Католической Церкви.
По этому случаю 24 июня из Львовской Архидиецезии в Рим отправилась группа паломников.
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