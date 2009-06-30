Папа Римский вручил Львовскому архиепископу РКЦ символ единства и власти

В Ватиканской базилике святого Петра во время богослужения в честь апостолов Петра и Павла Святейший Отец Бенедикт XVI вручил палий Митрополиту Львовскому Римско-Католической Церкви в Украине Мечиславу Мокшицкому, сообщает сайт РКЦ.

По информации РКЦ, Папа Римский Бенедикт XVI также вручив палий 34 новым митрополитам.

Как сообщает источник, палий – это символ единства Митрополичьей Церкви с Апостольской столицей, а также власти в отдельных провинциях Римско-Католической Церкви.

По этому случаю 24 июня из Львовской Архидиецезии в Рим отправилась группа паломников.