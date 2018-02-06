Глава католиков Германии заявил, что Церковь должна благословлять гей-пары

03:17, 06 февраля 2018
Католицизм
333 0
Кардинал Рейнхард Маркс / catholicherald.co.uk

Кардинал Рейнхард Маркс, который, является членом Совета кардиналов при Папе Франциске, сказал, что решение по данному вопросу должно приниматься «священником на основе частного случая, в индивидуальном порядке под пастырским надзором».

В интервью Баварскому государственному радио по случаю десятой годовщины своего пребывания в должности архиепископа Мюнхена и Фрайзинга, которое кардинал дал 3 февраля, Маркс отметил: «Здесь речь идет о пастырском попечении в отдельных случаях, и это касается также и других сфер, которые мы не можем четко регулировать и где мы не имеем установленных правил» (т.е. диаконская хиротония для женщин, отказ от обязательного целибата духовенств и проч.).

В прошлом месяце епископ Франц-Йозеф Боде, вице-президент Германской епископской конференции, призвал к дебатам на тему: должны ли католические священники благословлять однополые союзы? Боде тогда сказал: «Мы должны спросить себя, как мы встречаем тех, кто формирует такие отношения и при этом задействован в жизни Церкви, как мы сопровождаем их в пастырском и литургическом плане?»

Прошлой осенью в Германии были заключены первые гомосексуальные «браки» после того, как в июне 2017 г. парламент проголосовал за то, чтобы разрешить однополые союзы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter