Глава католиков Германии заявил, что Церковь должна благословлять гей-пары

Глава Епископской конференции Германии архиепископ Мюнхена и Фразинга кардинал Рейнхард Маркс заявил, что, католические священники должны иметь разрешение от своего священноначалия в отдельных случаях давать благословение однополым парам. Об этом сообщило издание Catholic Herald.

Кардинал Рейнхард Маркс, который, является членом Совета кардиналов при Папе Франциске, сказал, что решение по данному вопросу должно приниматься «священником на основе частного случая, в индивидуальном порядке под пастырским надзором».

В интервью Баварскому государственному радио по случаю десятой годовщины своего пребывания в должности архиепископа Мюнхена и Фрайзинга, которое кардинал дал 3 февраля, Маркс отметил: «Здесь речь идет о пастырском попечении в отдельных случаях, и это касается также и других сфер, которые мы не можем четко регулировать и где мы не имеем установленных правил» (т.е. диаконская хиротония для женщин, отказ от обязательного целибата духовенств и проч.).

В прошлом месяце епископ Франц-Йозеф Боде, вице-президент Германской епископской конференции, призвал к дебатам на тему: должны ли католические священники благословлять однополые союзы? Боде тогда сказал: «Мы должны спросить себя, как мы встречаем тех, кто формирует такие отношения и при этом задействован в жизни Церкви, как мы сопровождаем их в пастырском и литургическом плане?»

Прошлой осенью в Германии были заключены первые гомосексуальные «браки» после того, как в июне 2017 г. парламент проголосовал за то, чтобы разрешить однополые союзы.