Папа Римский призвал представителей всех религий 23 февраля совместно помолиться за мир

Перед лицом трагического затягивания ситуаций конфликта в различных частях мира, приглашаю всех верующих провести 23 февраля, в пятницу первой недели Великого Поста, специальный День молитвы и поста за мир. С такими словами Папа Римский обратился к верующим в воскресенье, 4 февраля, сообщает Радио Ватикана.

«Мы особенно будем хдатайствовать о населении Демократической Республики Конго и Южного Судана. Как и при других схожих случаях, также приглашаю братьев и сестер некатоликов и нехристиан присоединиться к этой инициативе подходящим для себя способом, но все вместе», - сказал Папа.

Глава Католической Церкви подчеркнул, что «Небесный Отец всегда слышит Своих детей, которые взывают к Нему среди боли и тоски, “исцеляет разбитые сердца и перевязывает их раны” (Пс 147,3)».

«Обращаюсь с искренним призывом, чтобы также и мы прислушались к этому плачу и спросили себя по совести пред Богом: “Что я могу сделать для пользы мира?”. Без сомнения, можем молиться, но не только это: каждый может конкретно сказать “нет” насилию, насколько это зависит от него или от нее. Потому что победы, добытые путем насилия – это фальшивые победы, в то время, как трудит ради мира приносит пользу всем!», – подчеркнул он.