МОК впервые пригласил делегацию Ватикана принять участие в открытии Зимних Олимпийских игр

Впервые в истории Международный Олимпийский Комитет официально пригласил делегацию Святого Престола принять участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр. Церемония состоится 9 февраля 2018 г. в Пхенчхане, Республика Корея, сообщает "Радио Ватикана".

Делегация Святого Престола, возглавляемая заместителем секретаря Папского совета по делам культуры монсеньером Мелькора Санчесом де Тока, примет участие в качестве наблюдателя в олимпийской сессии — ежегодном общем собрании членов МОК, который пройдет с 5 по 7 февраля.

«Открытие Зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане, в нескольких километрах от границы, разделяющей две Кореи, одной из самых милитаризованных границ мира, приобретает особо уникальное и символическое значение, благодаря присутствию спортсменов из Северной Кореи, которые будут принимать участие в играх в составе единой команды с коллегами из Южной Кореи», — отметил ватиканский священнослужитель в интервью «L'Osservatore Romano», добавив, что, таким образом, «хрупкое олимпийское перемирие дает возможность не терять надежды на мир без войны, несмотря на продолжающиеся конфликты».

Таким образом, символическое ватиканское представительство впервые будет не только присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр, как это уже было в Рио-де-Жанейро в 2016 году, но и примет участие в заседаниях олимпийской сессии.

Отношения сотрудничества между МОК и Святым Престолом, хотя и без возможности непосредственного участия ватиканских спортсменов (за отсутствием таковых) в Олимпийских играх, развиваются через различные проекты, такие как Юношеские Олимпийские игры, запланированные на октябрь этого года в Буэнос-Айресе.