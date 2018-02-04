В Италии беатифицирован католик-мирянин, замученный в нацистском концлагере

В субботу, 3 февраля., кардинал Анджело Амато, Префект Конгрегации по делам провозглашения святых, возглавил в итальянском городе Виджевано беатификационные торжества, во время которых провозгласил блаженным мучеником Терезио Оливелли, итальянского мирянина, убитого из ненависти к вере 17 января 1945 года в нацистском концлагере. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Из-за сопротивления нацистской идеологии и стремления к защите ценностей христианского гуманизма Терезио Олвелли был арестован и прошел через несколько концлагерей, где явил пример милосердной любви к ближнему. Итальянский католик умер от перенесенных в лагере пыток на тридцатом году жизни.

Терезио Оливелли родился 7 января 1916 г. в местности Белладжио, в провинции Комо на севере Италии. В начале он увлекся идеями фашизма, пока не понял, что эта идеологи противоречит Евангелию. В дальнейшем он вступил в «Католическое действие», участвовал в деятельности Общества святого Викентия.

В годы Второй мировой войны в качестве офицера альпийских стрелков Терезио Оливелли был призван на фронт, участвовал в боевых действиях на территории Советского Союза, в ходе которых оказывал духовную поддержку умирающим от ран воинам и распространял среди боевых товарищей христианские ценности. Вернувшись в Италию, он окончательно и решительно отмежевался от фашистского режима и всеми силами противодействовал фашистской идеологии.

В период нацистской оккупации вступил в ряды «Ломбардского католического сопротивления», в котором, однако, выполнял не боевые, но идеологические функции. Редактировал подпольный журнал «Повстанец», в котором освещалась программа строительства «цивилизации христианской любви», противопоставляемая идеям, пропагандируемым нацистами. Как следствие, 27 апреля 1944 г. Оливелли был арестован.

После нескольких этапов Терезио Оливелли оказался в концлагере Герсбрук в Баварии. Там он, в частности, поддерживал находившегося в заключении Одоардо Фокерини, также впоследствии причтенного к лику блаженных Католической Церкви. Вследствие постоянных избиений за проповедь христианских ценностей кконцу декабря 1944 г. итальянец был совершенно изможден. В последний день своей жизни он прикрыл собой от избиения молодого заключенного с Украины и от полученных тогда побоев уже не смог оправиться. Через две недели, 17 января 1945 г., он скончался.

«Милосердная любовь была основой его жизни. Он имел безграничное сердце, наделенное бесподобными добротой и великодушием. Те, кто пережили концлагеря, говорят, что законом лагеря было, что каждый думает сам за себя. Только Терезио, как утверждает один свидетель, был стопроцентным альтруистом», — отметил кардинал Амато.