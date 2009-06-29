Всеукраинское паломничество военных состоится в Зарванице

19-20 сентября в селе Зарваница Теребовлянского района Тернопольской области состоится первое Всеукраинское военное паломничество под лозунгом “Блаженны миротворцы, потому что они сыновьями Божьими назовутся”.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель руководителя отдела Патриаршей курии Украинской греко-католической церкви по делу душпастырства силовых структур Украины отец Любомир ЯВОРСКИЙ, соответствующее решение было принято на заседании оргкомитета по проведению Всеукраинского военного паломничества с участием представителей Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел, Внутренних войск, государственной Пограничной службы, главного военного капеллана УГКЦ и семинаристов.

“Украинские военные делегации уже долгое время ежегодно ездят с паломничеством в Люрд во Франции, что очень позитивно и эффективно. Но в том паломничестве не могут участвовать все желающие военнослужащие, ведь это требует больших средств и усилий. Поэтому, чтобы привлечь как можно больше военных, решили что-то подобное организовать в Украине”, – объяснил отец Л.ЯВОРСКИЙ.

Он отметил, что в Люрде, в частности, примиряются военные, которые долгое время воевали между собой во Второй мировой войне. “Возможно, именно благодаря паломничеству военных в Зарваницу удастся примирить воинов УПА и Советской армии. Ведь место (в с. Зарваница – УНИАН), где произошло чудо, где явилась Пресвятая Богородица, может объединить бывших военных, каждый из которых на своем месте боролся за освобождение Украины”, – считает отец Л.ЯВОРСКИЙ.

На первое паломничество военных будут приглашены руководители всех военных и правоохранительных формирований, а также Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Виктор ЮЩЕНКО. Во время паломничества также запланировано проведение панихиды по тем людям в погонах, которые погибли, выполняя служебный долг, в военных конфликтах и во время миротворческих миссий.

Справка УНИАН. В сезон отпусков в весенне-осенний период паломничество в Зарванице происходит каждые выходные. Самые многочисленные из них, как Всеукраинское семейное паломничество и Всеукраинское молодежное паломничество, собирают по 10-20 тысяч паломников.