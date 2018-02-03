В Италии вышел новый сезон телесериала о священнике-детективе

В Италии вышли первые эпизоды 11-го сезона телесериала «Дон Маттео» («Отец Матфей»). Новые серии собирают у телеэкранов более 7,5 миллионов зрителей, сообщает "Радио Ватикана".

Как рассказал продюсер Лука Бернабеи, этот успех, по его мнению, вызван высокой профессиональностью сценаристов, актеров и режиссера этого знаменитого телесериала, повествующего о священнике-детективе, роль которого исполняет Теренс Хилл (Марио Джиротти).

«Нам, католикам, верующим, - сказал Лука Бернабеи, - пора перестать поддаваться мысли, будто в этом мире нет места тому, во что мы верим». Главный герой сериала – прежде всего «детектив души». Задача создателей фильма, по словам Бернабеи, - «нести нашу веру в мир без страха, делать это уверенно при помощи новых технологий и современными способами и делать это, заботясь о том, в какое русло направить содержание. Не случайно главные персонажи самых популярных сериалов в Италии – священник и монахиня». Поясняя, сколько труда потребовалось для разработки диалогов и отдельных персонажей сериала, Бернабеи отметил, что необязательно «все назидательное нравится»: необходимо излагать послание «с мудростью».

Интересно, что 35 процентов почитателей сериала – молодежь. «Неправда, что "Дон Маттео" - это фильм для стариков, - утверждает продюсер. – Наоборот, это самая молодая продукция итальянского телевидения». Священнике-детектив привлекает молодежь простотой и близостью к людям. Создатели сериала хотят показать, что в мире «есть добро и зло, и человек делает выбор; но есть Бог-Творец, и эта уверенность приносит глубокую радость и надежду. Это вовсе не катехизация, но смысл, которым мы хотим наделить наш фильм».

В прошлом году телесериалу исполнилось 16 лет. Первая серия вышла в 2000 году. Российская адаптация сериала телекомпании «Lux Vide» вышла в 2014 году под аналогичным названием – «Отец Матвей».