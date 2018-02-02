В Ватикане представили видеоролик, посвященный борьбе с коррупцией (видео)

В Ватикане представили видеоролик, посвященный борьбе с коррупцией. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

«Что лежит в основе рабства, безработицы, запущенного состояния общих благ и природы? Коррупция, которая является смертоносным процессом и питает культуру смерти. Ибо страсть властвовать и владеть не знает границ», – этими словами Папа Франциск начинает видеопредставление молитвенного намерения на февраль 2018 года, отмечая: «Коррупцию невозможно преодолеть молчанием».

По словам Святейшего Отца, «мы должны говорить о ней, разоблачать ее зло, понять ее, чтобы проявить волю, чтобы милосердие преобладало над мелочностью, красота - над низостью». Из этого следует призыв: «Вместе помолимся за то, чтобы люди, которые имеют материальную, политическую или духовную власть не поддавались коррупции».

Впервые к представлению молитвенного намерения было вовлечено ведомство Римской Курии. В резиденции Дикастерии служение целостному человеческому развитию 1 февраля 2018 г. состоялась пресс-конференция по случаю представления упомянутого видеоролика, который Всемирная Сеть Молитвы приготовила вместе с этим ведомством. Такое сотрудничество является очередным этапом начатого Дикастерией процесса, начавшегося международными дебатами на тему коррупции, которые произошли в Ватикане в июне прошлого года.