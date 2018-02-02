Папа Римский встретился с белорусскими епископами

Епископы пригласили Папу Франциска посетить Беларусь / uk.radiovaticana.va

В четверг, 1 февраля, Папа Франциск принял епископат Беларуси, который находится в Ватикане с визитом «ad Limina». После встречи со Святейшим Отцом, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевский, рассказал о ее ходе, сообщает "Радио Ватикана".

В центре общения иерархов с Главой Католической Церкви была религиозная и общественно-политическая ситуации в Беларуси. Архиепископ Кондрусевич подчеркнул, что Святейший Отец, в частности, спрашивал о состоянии отношений с разными конфессиями, прежде всего, с Православной Церковью. По словам Минско-Могилевского митрополита, эти отношения являются «братскими».

Председатель белорусского епископата добавил, что они пригласили Папу Франциска посетить Беларусь. Святейший Отец ответил, что в этом году это невозможно, однако есть большая надежда на этот визит. «Он дал нам эту надежду, – пояснил иерарх, – и мы вернемся с этим посланием к нашему народу». Католические епископы подарили Папе издания Нового Завета на белорусском языке.

Архиепископ Кондрусевич рассказал, что сегодня в Беларуси служат около 500 католических священников, почти пятую часть из которых составляют иностранцы. Иерарх также рассказал об отношениях между Церковью и Государством, назвав их хорошими. Однако, существуют некоторые трудности, между которыми, получения разрешений на проживание для иностранных священников и разрешений на сооружение храмов. Кроме того, как отметил Минско-Могилевский митрополит, чувствуется отсутствие конкордата между Беларусью и Святым Престолом, что также было темой разговора с Папой Франциском.