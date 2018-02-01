В Ватикане открылась выставка фотографий, на которых воссозданы шедевры искусства XV-XIX веков

21:27, 01 февраля 2018
Католицизм
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Директор Музеев Ватикана Барбара Ятта в предисловии к каталогу пишет, что фотографии - «плод любви и художественного творчества многих» - выставлены рядом с копиями шедевров, а также с декорациями и фотохроникой создания.

Впервые эта уникальная экспозиция была представлена в марте 2017 года в музее Опера-ди-Санта-Мария-дель-Фиоре во Флоренции по инициативе директора музея монс. Тимоти Вердона. 

Фотовыставка в Музеях Ватикана воссоздала бессмертные шедевры, среди которых «Благовещение» Беато Анджелико, «Ангел-музыкант» Джованни Фьорентино, «Мария Аннунциата» Антонелло да Мессины, «Поклонение Младенцу» Герардо делле Нотти, «Благовещение» Караваджо, «Оплакивание мёртвого Христа» Андреа Мантеньи, «Лобзание Иуды» Джузеппе Монтанари (рядом с этой работой выставлена оригинальная картина, которая хранится в Музеях Ватикана).

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