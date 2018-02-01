В Ватикане открылась выставка фотографий, на которых воссозданы шедевры искусства XV-XIX веков

В Музеях Ватикана открылась фотографическая выставка итальянского мастера Леонардо Бальдини «Божьи создания»: до 3 марта посетители смогут бесплатно увидеть десять больших фотографий, которые в точности воссоздают известные шедевры священного искусства XV-XIX веков. Моделями для композиций выступили люди с ограниченными возможностями, в частности, с синдромом Дауна, и члены их семей, сообщает Радио Ватикана.

Директор Музеев Ватикана Барбара Ятта в предисловии к каталогу пишет, что фотографии - «плод любви и художественного творчества многих» - выставлены рядом с копиями шедевров, а также с декорациями и фотохроникой создания.

Впервые эта уникальная экспозиция была представлена в марте 2017 года в музее Опера-ди-Санта-Мария-дель-Фиоре во Флоренции по инициативе директора музея монс. Тимоти Вердона.

Фотовыставка в Музеях Ватикана воссоздала бессмертные шедевры, среди которых «Благовещение» Беато Анджелико, «Ангел-музыкант» Джованни Фьорентино, «Мария Аннунциата» Антонелло да Мессины, «Поклонение Младенцу» Герардо делле Нотти, «Благовещение» Караваджо, «Оплакивание мёртвого Христа» Андреа Мантеньи, «Лобзание Иуды» Джузеппе Монтанари (рядом с этой работой выставлена оригинальная картина, которая хранится в Музеях Ватикана).