В Мукачеве готовят мероприятия к 60-й годовщине ликвидации ГКЦ

Сегодня Мукачевская Греко-Католическая епархия начинает ряд мероприятий, приуроченных к 60-летию насильственной ликвидации Греко-Католической Церкви на Закарпатье. Об этом УНИАН сообщили в Управлении Мукачевской Греко-Католической епархии.

Как говорится в сообщении, мероприятия продлятся 3 дня, с 26 по 28 июня. В частности, в Ужгороде пройдет ряд мероприятий. Также именно в эти дни Мукачевская Греко-Католическая епархия отмечает 20-летие выхода из подполья и перенесения мощей Блаженного Теодора Ромжи.

В управлении также сообщают, что владыка Милан ШАШИК обратился к Апостольской Пенитенциарии, и по его просьбе ввели на три дня полное отпущение грехов (26-28 июня) при условии почитания в семинарийной церкви мощей Блаженного священномученика Теодора, принятия Святых тайн Исповеди и Причастия.

В рамках мероприятий сегодня в помещении Ужгородской духовной семинарии пройдет Международная научная конференция «Преследуемая Церковь». В конференции примут участие ученые и историки. В частности, «О религиозно-политическом положении Мукачевской Греко-Католической епархии до 1949 года» с докладом выступит доктор Яков КУЛИЧ из Рима, о «Воспитании духовенства в период подполья 1949 - 1989 гг.» - историк отец Даниил БЕНАС.

Декан исторического факультета УжНУ Владимир ФЕНИЧ выступит с докладом о «Репрессиях Мукачевской греко-католической епархии на основе архивных материалов». Также именно к этой конференции подготовлены научные исследования о деятельности Мукачевской Греко-Католической епархии во времена гонений. В целом в конференции принимают участие венгерские, чешские, итальянские, украинские, американские ученые.

Также, как говорится в сообщении, в субботу, 27 июня, богослужения будут проходить на территории Ужгородской духовной семинарии. В этот же день на 12.00 запланирован крестный ход с мощами Блаженного священномученика Теодора Ромжи от храма Перенесения мощей Блаженного Теодора по ул. Минайской в Ужгороде до пл. Ш.Петефи, через пешеходный мост на пл. Театральной, по ул. Корзо возле Римо-Католической церкви, до памятника репрессированному духовенству перед епископской резиденцией. Возле памятника состоится панихида, в кафедральном соборе Ужгорода - молебен Блаженному Теодору.