В Киеве состоится торжественное празднование Дня святого Маруна

В Украине 7 февраля во второй раз отпразднуют День святого Маруна, отца Маронитской Католической Церкви, под эгидой архиепископа Мечислава Мокшицкого, Митрополита и главы конференции римско-католических епископов в Украине. Об этом сообщает "Католический Медиа-Центр".

Торжественное празднование Дня святого Маруна, Отца маронитов, состоится при участии Апостольского Нунция в Украине архиепископа Клаудио Гуджеротти и Чрезвычайного и Полномочного Посла Ливана в Украине господина Али Дахера. Организатор – Ливанская Маронитская семья в Украине.

В программе празднования:

17.45. Торжественная передача мощей святого Шарбеля

18.00. Служба Божья под предводительством архиепископа Митрополита Мечислава Мокшицкого

19.00. Духовный концерт на арамейском языке в маронитской антиохийской традиции при участии композитора и исполнителя Марселя Бадави и хора.

Празднование состоится 7 февраля в конкафедральном соборе святого Александра по адресу: Киев, вул. Костельная, 17.