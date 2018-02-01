В Киеве состоится торжественное празднование Дня святого Маруна
23:20, 01 февраля 2018
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В Украине во второй раз отметят День святого Маруна / kmc.media
В Украине 7 февраля во второй раз отпразднуют День святого Маруна, отца Маронитской Католической Церкви, под эгидой архиепископа Мечислава Мокшицкого, Митрополита и главы конференции римско-католических епископов в Украине. Об этом сообщает "Католический Медиа-Центр".
Торжественное празднование Дня святого Маруна, Отца маронитов, состоится при участии Апостольского Нунция в Украине архиепископа Клаудио Гуджеротти и Чрезвычайного и Полномочного Посла Ливана в Украине господина Али Дахера. Организатор – Ливанская Маронитская семья в Украине.
В программе празднования:
17.45. Торжественная передача мощей святого Шарбеля
18.00. Служба Божья под предводительством архиепископа Митрополита Мечислава Мокшицкого
19.00. Духовный концерт на арамейском языке в маронитской антиохийской традиции при участии композитора и исполнителя Марселя Бадави и хора.
Празднование состоится 7 февраля в конкафедральном соборе святого Александра по адресу: Киев, вул. Костельная, 17.
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