В Польше состоялась каноническая эксгумация останков епископа Адольфа Петра Шеленжека

12:44, 31 января 2018
Католицизм
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/ catholic.volyn.ua
/ catholic.volyn.ua

После короткого приветствия и молитвы, которые возглавил делегат епископа отец Стефан Прашкевич OCD, представленные члены комиссии приняли присягу. Земные останки епископа Адольфа Петра Шеленжека вынули из склепа храма и перевезли в погребальную часовню, где сложили кости в гробу и запечатали ее.

После этого началась траурная вечерняя молитва, во время которой сестры из Конгрегации святой Терезы от Младенца Иисуса восстановили монашеские обеты. После молитвы гроб процессией перенесли к новому  саркофагу в боковом нефе храма святого Иакова для более близкого контакта верующих с епископом.

Эксгумация состоялась в ходе беатификационного процесса епископа Адольфа Петра Шеленжека. Мессу в намерении беатификации Слуги Божьего возглавил епископ Торунской епархии Веслав Шмигель.

/ catholic.volyn.ua

9-11 февраля 2018 года состоятся «Дни Шеленжека в Торуни», связанные с годовщиной его смерти, цель которых – приблизить фигуру епископа к верующим. В эти дни будут прочитаны конференции о Слуге Божьем епископе Шеленжеке, а прихожане из Луцка расскажут о сложнейших годах жизни владыки. 

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